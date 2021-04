Spartaks pik efter Super League-bekräftelsen: "Vi finns alltid här för er"

Snacket har blivit verklighet. Natten till måndag meddelade tolv storklubbar att de har kommit överens om att starta en stängd superliga, "the Super League". Planen är att ligan ska spelas mitt i veckorna, precis som Champions League och Europa League, samtidigt som 15 lag ska ha fasta platser i ligan, medan fem lag får kvala in varje år.

Storklubbarnas plan har mötts av skarp kritik och ilska runt om i fotbollsvärlden, samtidigt som Uefa meddelat att storklubbarna kan straffas med att de inte får spela i sina inhemska turneringar, Europa League eller Champions League framöver. Dessutom kan spelarna, i storklubbarna, stoppas från spel i EM och VM i framtiden.

Nu går ryska laget Spartak Moskva ut med en hälsning till storklubbarnas supportrar.

"Kära supportrar till AC Milan, Arsenal , Atlético, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid och Tottenham. Om ni behöver en ny klubb att supporta, så finns vi alltid här för er. Med vänliga hälsningar, Sparta Moskva, skriver klubben på Twitter.

Spartak Moskva är som bekant inte en del av den nya planen för Super League. Det ryska laget är sedan tidigare känt för att uttrycka sig skämtsamt på sociala medier.

Dear AC Milan, Arsenal , Atlético, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid and Tottenham fans,



If you need a new club to support, we're always here for you.



Kind regards,

FC Spartak Moscow.