TV: Olsson med vackert nummer när Krasnodar vann - tre svenskmål i ryska ligamötet

Ryska "svensklaget" Krasnodar bärgade på lördagen en klar seger mot Carl Starfelts Rubin Kazan med 3-1 i den ryska högstaligan. Kristoffer Olsson spelade från start för Krasnodars del, medan Starfelt startade för bortalaget. De kom i slutändan båda att spela en stor roll i mötet, men först var det Olsson som fick fira.

Olsson utökade i den 52:a minuten Krasnodars ledning till 2-0 efter ett vackert nummer. Olsson bröt bollen utanför offensivt straffområde, tog sig förbi motståndarlagets målvakt och placerade enkelt in bollen i mål.

Viktor Claesson hoppade dessförinnan in i den 46:e minuten, medan Marcus Berg kom in i den 77:e minuten och blev målskytt till 3-0 på övertid genom att slå in en retur i mål. Starfelt reducerade sedan i den femte övertidsminuten med ett nickmål, men närmare än så kom inte Rubin Kazan och därmed vann Krasnodar med 3-1.

Krasnodar är nu på sjätteplats i den ryska högstaligan med 18 poäng efter elva matcher. Rubin Kazan är i sin tur på niondeplats i ligan.