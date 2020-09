TV: Trots ny seger - här får Jordan Larsson en kalldusch av tränaren

Jordan Larssons Spartak Moskva går som tåget i Ryssland. Den 23-årige svenske anfallaren är noterad för fyra mål och två assist på nio ligamatcher, samtidigt som Spartak även är med i toppen av serien efter nio omgångar. Spartak är i skrivande stund tvåa bakom Zenit, som endast leder på bättre målskillnad.

Efter lördagens 2-0-seger mot Tambov fick dock Larsson, som gjorde 86 minuter på planen, fira på ett lite annorlunda vis. När han skulle krama om tränaren Domenico Tedesco, så fick han först en kalldusch av italienaren, som kastade vatten i svenskens ansikte. Därefter fick en omtumlad Larsson en kram av tränaren.

Larssons Spartak ställs härnäst mot Zenit den 3 oktober i den ryska högstaligan.

Domenico Tedesco really is a unique character. Here he is giving Jordan Larsson a celebratory faceful of water instead of a handshake during Spartak's 2-0 win at Tambov. pic.twitter.com/9T4A79XOr1