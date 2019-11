Uefa-bas slår ner att Ryssland kan mista EM-värdskap: "Inte troligt"

Det internationella antidopningorganet Wada har i flera år haft ögonen på och utrett Ryssland för omfattande dopning inom rysk idrott. Under 2014 slog bland annat Wada till mot ett dopninglaboratorium i Moskva och samlade in över 3000 prover, samtidigt som Wadas så kallade McLaren-rapport senare visade på statsstödd dopning i landet, samtidigt som Ryssland blev stoppat från att delta i flera mästerskap.

Vidare har även tyska tv-kanalen ARD rapporterat om att även ryska fotbollsspelare misstänkts i dopningsskandalen, då tv-kanalen kunde visa att det ryska dopninglabbet Rusada har markerat positiva dopningprov som negativa.

En obereonde Wada-kommitté gick under måndagen ut med en rekommendation till Wadas exekutivkommitté om att bland annat stänga av "ryska regeringstjänstemän och företrädare" under en fyraårsperiod från att delta i OS och andra stora arrangemang, vilket skulle kunna drabba det ryska fotbollslandslaget inför EM 2020, men under förutsättning att ryska fotbollsspelare har varit inblandade i dopningsskandalen.

Vidare gav även Wada besked om att ett ryskt värdskap för ett mästerskap, som det redan har tagits beslut om, måste dras tillbaka om det inte är "lagligt eller praktiskt omöjligt att göra det". S:t Petersburg är värdstad för EM 2020 och därmed skulle staden i teorin inte få arrangera matcher under EM om rekommendationen klubbas igenom.

Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson, som också är vice president i Uefa, tror däremot inte att det är möjligt att S:t Petersburg fråntas värdskap i EM. Därmed tror han inte att det ens kan bli aktuellt att Stockholm och Friends Arena kan få arrangera EM-matcher under 2020.

"Eftersom WADA föreslår att tilldelade evenemang behålls är det inte troligt att detta blir en fråga som överhuvudtaget aktualiseras", skriver Nilsson i ett mejl till Fotbollskanalen.

"Jag menar att WADA öppnar för att man inte tvingar bort ett arrangemang som man redan tilldelats genom den skrivning man gör", förtydligar han.

Är det praktiskt möjligt att ändra något av arrangörsstäderna till EM 2020?

"Det är naturligtvis förknippad med mycket arbete och inget som är önskvärt ur ett arrangörsperspektiv".

Nilsson menar även att frågan om det ryska landslaget kan uteslutas från EM nästa år är "långsökt". Först väntar en process, där Wadas exekutivkommitté ska diskutera rekommendationen den 9 december och sedan kan Ryssland överklaga till idrottens skiljedomstol Cas om det är så att exekutivkommittén skulle gå på kommitténs linje.

"Den frågan är långsökt men kan inte behandlas förrän WADA avslutat frågan och att den ev avgjorts av CAS", skriver han.

Nilsson är också tydlig med att det i slutändan är i det här fallet Uefa som fattar beslut om fotbollen, även om Wada är en aktör som Uefa har kontakt med.

"Det är varje idrott som själv fattar sina beslut. Självklart är WADA en tung aktör, men deras beslut i den här typen av frågor ska snarare ses som rekommendationer".