Uefa straffar Rubin Kazan - stängs av från Europa-spel

Rubin Kazan bärgade under 2008 och 2009 två raka ligatitlar i Ryssland, men har under de senaste åren tre haft det tyngre med mittenplaceringar i tabellen. I år har det gått bättre och laget är just nu femma i ligan - men om laget kvalificerar sig för Europa-spel nästa säsong, så får inte klubben delta i varken Europa League eller Champions League.

Uefa straffade i dag den ryska klubben med anledning av att Rubin Kazan har brutit mot det ekonomiska regelverket Financial Fair Play, skriver AP.

Kazan hade ett avtal med Uefa efter att klubben brutit mot reglerna tidigare, men bröt trots det mot reglerna igen och straffas nu hårt genom att klubben inte får delta i de två kommande säsongernas upplagor av Europa League och Champions League.

Rubin Kazan kan vidare överklaga domen till idrottens skiljedomstol (CAS). Kazan spelade senast i Champions League under 2009 och senast i Europa League under säsongen 2015-2016.