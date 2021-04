Uppgifter: Borussia Dortmund intresserat av Jordan Larsson

Jordan Larsson, 23, har under den här säsongen imponerat stort i Ryssland. Anfallaren är så här långt noterad för tolv mål och fem assist på 23 ligamatcher med Spartak Moskva, som är på andra plats i den ryska högstaligan. Det uppges ha lett till intresse från andra klubbar.

Nu uppger Goal.com att den tyska storklubben Borussia Dortmund är intresserat av den 23-årige anfallaren. Borussia Dortmund uppges se Larsson som ett perfekt tillskott i truppen, då han har potential och kan utvecklas under nye tränaren Marco Roses ledning.

Detta samtidigt som den norske anfallaren Erling Braut Haaland spekuleras vara på väg bort från klubben med flytt i sommar eller sommaren 2022. Sajten skriver att Dortmund därmed kan vara på väg att ta in en ny anfallare för att ersätta norrmannen.

Uppgifterna gör även gällande att den engelska klubben West Ham visar intresse för Larsson. London-laget är just nu på fjärde plats i Premier League.

Larsson anslöt under sommaren 2019 till Spartak Moskva från IFK Norrköping. Under sin första säsong med Moskva-laget stod han för elva mål och fyra assist på 32 matcher. Han har även en bakgrund med spel i NEC Nijmegen och Helsingborgs IF.

Larsson har även gjort ett mål på fem A-landskamper med Sveriges landslag. Däremot blev han inte uttagen till den senaste VM-kvalsamlingen. Efter uttagningen var han, i en intervju med Aftonbladet, besviken över det.

- Det är klart att jag är besviken. Jag har varit med i de två senaste samlingarna och jag tycker jag har gjort det väldig bra här i Ryssland. Men det är inte jag som tar ut landslaget, sa han till Aftonbladet och fortsatte:

- Jag får respektera Jannes (Andersson) beslut. Jag uppskattade att han ringde och berättade för mig att jag inte var med. Det visar att han respekterar mig. Sedan behöver det inte betyda att jag tycker att han gör rätt.

Larssons Spartak Moskva ställs härnäst mot Lokomotiv Moskva borta på söndag i den ryska högstaligan. Sex matcher återstår av säsongen.