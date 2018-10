Uppgifter: Efter överfallet - Kokorin hålls i fängelse till december

Aleksandr Kokorin och Pavel Mamajev, till vardags i Zenit respektive Krasnodar, ställde i måndags till med skandalscener på ett fik i Moskva. Några timmar tidigare hade duon överfallit en man och vandaliserat en bil.

På bilder från caféet ses Kokorin slå en stol mot en man som till vardags arbetar på näringsdepartementet – och tumultartade scener där både Kokorin och Mamajev är inblandade utbryter.

Under torsdagen framträdde Kokorin i rätten. Zenit-stjärnan var då ångerfull.

- Jag skulle vilja be om ursäkt för mitt ovärdiga agerande. Jag är väldigt skamsen, framför mina föräldrar, min klubb, mina fans. Jag uppträdde oacceptabelt. Jag kommer att göra allt för att få förlåtelse och gottgörelse. Snälla beröva mig inte på min frihet, sa Kokorin enligt Russian Football News.

Enligt sajten så kommer Kokorin nu att hållas häktad fram till den 8 december då han ska få sitt straff för måndagens händelser. Enligt Tass, som varit i kontakt med inrikesdepartementet, så riskerar duon upp till sju år i fängelse.

Kokorin spelade så sent som i söndags för Zenit när han hoppade in i halvtid i 2-1-segern mot Mamajevs Krasnodar (Mamajev gjorde Krasnodars mål på straff). Tre dagar tidigare gjorde han matchens enda mål mot Slavia Prag i Europa League. Totalt har det blivit tre inhopp för Kokorin i ligan, ett i den inhemska cupen och ett i Europa League.

Nu blir det alltså en lång frånvaro från planen för Kokorin.

⚡️BREAKING: Aleksandr Kokorin will be detained in jail until the 8th of December as he awaits sentencing for the assault of two men. pic.twitter.com/QH5GD6d0Nu — Russian Football News (@RusFootballNews) 11 oktober 2018

Kokorin ended his courtroom appearance with this: "I would like to apologise for my unworthy act. I am very ashamed in front of my parents, my club, my fans. I behaved unacceptably, I will do everything to earn forgiveness & make amends. Please do not deprive me of freedom.” pic.twitter.com/qqB5XSqeCN — Russian Football News (@RusFootballNews) 11 oktober 2018