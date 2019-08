Zenits svar efter "Malcom-banderollen": "Budskapet har blivit förvrängt"

Ryska storklubben Zenit S:t Petersburg värvade nyligen, lite överraskande, brasilianske anfallaren Malcom från Barcelona. Brassen hade under förra säsongen svårt att ta en plats i den spanska storklubben och fick nu gå efter endast en säsong i Spanien. Värvningen mottogs däremot möjligen inte med glädje från alla håll bland Zenits supportrar.

Spanska tidningen AS rapporterade tidigare under måndagen, med hänvisning till ryska Ria Novosti, att Zenit-supportrar vecklade ut en baderoll under en match med orden "tack till våra ledare för att de håller liv i våra traditioner", vilket enligt medierna var en ironisk text som syftade på en tyst policy inom klubben om att inte värva mörkhyade spelare. As spekulerade därför vidare i att Malcom redan i januari kan lämna klubben igen.

Nu ger däremot Zenit svar på rapporterna om banderollen och menar att det handlar om ett missförstånd i frågan.

"Budskapets mening har blivit förvrängt i olika delar av media och baserat på det har felaktiga slutsatser dragits som saknar verklig grund", skriver klubben på sin hemsida.

"Zenit har en lång tradition av att bjuda in de bästa spelarna från alla delar av världen, oavsett deras bakgrund, etnicitet eller nationalitet. Klubben har under en lång tid stöttat och drivit på initiativ för anti-rasism, inkludering och jämställdhet och kommer att fortsätta göra det nu och i framtiden", skriver klubben vidare.

Zenit skriver även vidare på sin hemsida att klubben hoppas att media över hela världen dubbelkollar fakta vid den här typen av, enligt klubben, "anklagelser".