Bahoui med första målet - när Grasshopper föll

Nabil Bahoui, 27, blev under vårsäsongen utlånad från Grasshopper till AIK för spel i allsvenskan. Mittfältaren gjorde tre mål och två assist på elva matcher i serien, men lämnade därefter AIK för en ny säsong med Grasshopper i Schweiz.

I kväll gjorde han sin tredje raka match från start för klubben, men åkte i likhet med i de två första matcherna mot Young Boys och Zürich på en ny förlust i ligan mot Basel på bortaplan. Basel ledde i halvtid med 2-0 efter mål av Luca Zuffi och Fabian Frei och utökade i andra halvlek till 4-0, vilket innebar att matchen var mer eller mindre avgjord.

Då klev Bahuoi in i bilden. Han nickade i den 72:e minuten in ett reduceringsmål till 4-1 efter hörna och fick lite senare se Marco Djuricin nicka in 4-2. Grasshopper brände däremellan en straff och inkasserade tredje raka förlusten för säsongen.

Bahoui fick däremot trösta sig med att det var hans första mål för säsongen i Schweiz och likaså hans första ligamål under hans tid i klubben sedan han sommaren 2017 anslöt till Grasshopper från Hamburg och Tyskland.