Fallahi: Någon måste stoppa Boehly

Januariturnén är i det förflutna men jag känner ändå att det finns fina signaler att ta med sig. Samuel Gustafsons kommentarer efter vinsten mot Finland där han inte alls var glad utan såg det som en vanlig prestation, en spelare som är hungrig efter mer. Yasin Ayaris självklarhet när han tog sig in i startelvan och levererade taktiskt, tekniskt och attitydmässigt, en fröjd för ögonen. Det fanns såklart fler spelare som stack ut, Leo Wahlstedt och JWZ bör nämnas, men jag var tvungen att hitta något att klaga på. Bilal Hussein kom in och ordnade upp och förbättrade Sveriges spel när han blev inbytt. Han hade nog förtjänat en start på januariturnén och jag imponeras alltid av att Hussein oavsett matchbild, motstånd eller medspelare spelar sitt spel. Janne får ha ögonen på AIK-mittfältaren i framtiden.

Todd Boehly är på en shopping spree utan dess like. Den knappa miljarden Chelsea hostar upp för Mudryk var överraskande. Amerikanen har nu spenderat nästan sex miljarder kronor, det tål att upprepas att han tillträdde i maj och även har hunnit med att sparka Thomas Tuchel för att tillsätta Graham Potter. Min spontana känsla när Chelsea gick in framför ögonen på Arsenal och snodde Mudryk var att någon måste stoppa Boehly. Det han gör känns improviserat, med det sagt har vi som följt Champions League under hösten sett vilka kvaliteter som ukrainaren har och fart är något som alla klubbar har behov av, inte minst Graham Potters Chelsea som det gått lite knackigt för senaste tiden.

Juventus gick från att ha släppt in sju till tolv mål på en omgång. Napolis uppvisning på Stadio Diego Armando Maradona kommer sent glömmas bort. Napoli åkte sen ut mot Cremonese i cupen och det hopplösa Cremonese har tillsatt räddningsexperten Ballardini. En smakstart för Ballardini och det ska bli intressant att se om den rutinerade tränaren kan rädda kvar Cremonese i Serie A efter cupskalpen. För Napolis del var det såklart en missräkning att åka ur italienska cupen, men för laget som är kvar i Champions League och har fått en gynnsam lottning kan det vara okej att slippa en turnering. Fokus blir på Serie A och Champions League och jag tror Napoli har goda chanser att ta sig långt även i Europa.

Desto tråkigare vecka för Juventus. Laget tog åtta raka vinster och höll åtta raka nollor i Serie A. Samtidigt visade spel, siffror och statistik på att Juventus inte övertygat, varken i försvar eller i anfall. Mot Napoli så tog hyperdefensiva Allegri in Chiesa för att möta Kvaratschelia och det blev misslyckat. Någon vecka tidigare hade Inter använt sig av Skriniar och Darmian, men även Barella och Calhanoglu för att radera georgiern ur matchbilden. Jag undrar varför Allegri helt plötsligt kände att han skulle våga med Chiesa på högerkanten, italienaren hade inte startat i Serie A sen 2022. Kanske har pratet om att Allegri är feg och tråkig nått även honom. Backen Danilo sa en sak efter matchen som jag håller med om. "Vi var inte fenomenala under våra åtta vinster och vi är inte usla nu", det är där jag också håller Juventus. Det är ett bra lag, som borde kunna spela bättre, men som man inte kan räkna ut efter Napolis överkörning. Går Allegri och tar fem raka 1-0 vinster så tror jag att den stora förlusten borta mot Napoli glöms bort rätt snabbt i Turin.

Barca imponerade stort i supercupfinalen mot Real Madrid. Ibland glömmer man hur unga och hur bra Gavi (18) och Pedri (20) är. Xavi själv har sagt att de spanska mittfältarna är bättre än han själv och lagkamraten Iniesta var vid den åldern och jag är beredd att hålla med. Det gör dock stor skillnad att stöta på Pep Guardiola när du är som bäst och skulle Gavi och Pedri ha den lyxen tror jag inte det finns några gränser för hur bra de kommer bli, det finns det inte nu heller, men Pep är bäst i världen på att utveckla spelare.

Inter och Milan spelar supercupfinal ikväll i Saudiarabien, det är en titel som kan ge arbetsro till de båda klubbarna som annars står för godkända säsonger hittills. Att matchen spelas i Saudiarabien och inte på ett fullsatt San Siro är såklart något som kommer urholka stämningen till viss del. När Inter och Juventus möttes i supercupfinalen för ett år sen var det just på ett fullsatt San Siro och vi bjöds på både dramatik och stämning. Fotboll när den är som bäst, men pengarna ska in och då är det bara att rätta sig i ledet. Det är nog inte de första eller sista stormatcherna vi ser spelas i Saudiarabien.