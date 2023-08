FALLAHI: Vi fick för lite show av Neymar

Jag minns det som igår när det började pratas om Neymar. Youtubeklipp på sjuttonåringen från Santos konsumerades i sällan skådad fart. Nike var där ännu tidigare, från när Neymar var 13 år gammal. Målen i landslaget levererades med en kontinuitet som var imponerande för en så ung spelare. ”Neymar Junior” blev snabbt en ikon och den riktiga arvtagaren till de brasilianska storanfallare som försvunnit med åren. Pele, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Romario. Listan kan göras lång. Där Adriano och Pato hindrades av livsöden och skadebekymmer sken Neymar upp den brasilianska fotbollen som genomgick en generationsväxling som får ses som svag efter VM-guldet 2002.

VM 2014 bar han hela Brasilien på sina axlar innan en stygg tackling från Zuniga satte stopp i kvartsfinalen. VM var över för Neymar och utan honom samt kaptenen Thiago Silva slaktade Tyskland hemmanationen på Maracana med 7-1 i semifinalen. Klubblagskarriären lekte dock för brassen som tillsammans med Messi och Suarez skapade trion MSN. Säsongen 14/15 vann de trippeln och Neymar stod för avgörandet i CL-finalen mot Juventus. Trion ses än idag som en av de bästa någonsin och vi som kommer ihåg hur de spelade fotboll kan inte annat än att hålla med och minnas med nostalgi vilken nivå de höll. Året därefter togs ytterligare en ligatitel med Barca innan Neymars karriär skulle ändras för evigt.

Storsatsande PSG ville åt spelaren och varumärket Neymar för sitt skrytbygge. Neymars klausul på 222 miljoner euro aktiverades och brassen är än idag den dyraste spelaren någonsin. Det pratades då om att Neymar ville kunna vinna guldbollen och aldrig skulle kunna göra det i Messis skugga. Det blev ingen guldboll för Neymar och det blev inte heller någon Champions League-vinst. Sett till att det inte blev någon Champions League-vinst för FC Barcelona efter Neymars flytt heller och pengarna från försäljningen spenderades så uselt att Barca fortfarande lider av det idag kan vi konstatera att nästan alla förlorade på affären som tog Neymar till PSG. Det blev trots allt 82 mål på 112 matcher i den franska huvudstadsklubben för yttern.

I VM 2018 så blev Neymar enormt uppmärksammad. Hans förstärkningar när han fick stryk på planen uppmärksammades av många och jag tror att gemene man aldrig varit så upprörda som när de såg Neymar rulla flera varv efter att han blivit nedtacklad. ”Filmare” är den bilden de flesta har av Neymar och det har i många år upprört mig. Få spelare får lika mycket stryk på planen som Neymar och att han överdriver är för att domarna ska se och skydda honom, något domarna många gånger varit för dåliga på. Jag anser att Neymar är den enda spelare som kunde mäta sig med Cristiano Ronaldo och Messi under de två giganternas storhetstid. Talangmässigt ser jag bara Messi som bättre och även på senare år när andra storspelare som Mbappe och Haaland kommit in i bilden håller Neymar högsta klass vilket han visar när han är frisk. Problemet är att det är för sällan just nu.

Neymar står för en fotboll som bjuder på artisteri och genialitet. Just det hade jag hoppats se mer av i Champions League eller varför inte Premier League. Många hivar ur sig att Neymar inte skulle klara av Premier League, men varför skulle det vara annorlunda för Neymar i England när han blivit nedtacklad av stygga försvarare hela karriären? Nu är brassen på väg till Saudiarabien i gott sällskap med andra storstjärnor och jag klandrar honom inte för att han väljer pengarna. De senaste åren har kantats av skadebekymmer. Han beskylls för att inte vara professionell och att han inte tar hand om sin kropp. Han har bara gjort över 20 ligamatcher i en av sina sex säsonger i PSG.

Samtidigt har jag svårt att acceptera att det här är slutet för artisten Neymars europeiska äventyr. Han har länge varit den sista artisten på planen. En spelare som var lika välanpassad för gatufotboll som elitfotboll. En spelare som bjöd på show, dribblingar, spektakulära assist och ständig rädsla för sina backar. Än idag tror jag Neymar går in i 99.9% av startelvorna i den Europeiska toppfotbollen. Att det blev som det blev efter FC Barcelona är en skam och att han inte fortsätter leverera i toppligorna är synd. Att vi bara fick se Neymar i två europeiska klubbar under tio års tid är också synd. Hans förmåga hade kunnat ge oss så mycket mer.

Samtidigt är karriären kort och kanske är valet att gå till Saudiarabien och tjäna stora pengar konsekvent med besluten Neymar fattat under karriären. När han blev världens dyraste spelare så drevs han förvisso av ambitionen att bli bäst och att kunna vinna guldbollen. Men pengarna fanns att tjäna i PSG och bonusarna samt lönen var enorma. Efter skadebekymmer och uteblivna CL-titlar så kanske det bara är logiskt att showen fortsätter i Saudiarabien för ännu större pengar. Sett till siffrorna det pratas om är det bara att konstatera. Det är bara Saudi som har råd med en artist av Neymars kaliber.