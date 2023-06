FALLAHI: Zlatans återkomst till Milan är hans sista mästerverk

Så kom dagen. Dagen då Zlatan Ibrahimovic tog farväl av fotbollen. Jag har länge fruktat att den ska komma, jag har alltid hoppats att Ibrahimovic på något mirakulöst sätt skulle fortsätta spela. Det är väl ingen skillnad på 41 och 42? Inte för den evigt unga Zlatan? Det finns ett EM kvar att spela med Sverige i sommar. Monza storsatsar och ska ut i Europa och Zlatan skulle återigen vara en del av ett ungt lag där han kan visa vägen. Önsketänkandet slogs ned av Zlatan själv.

"Jag säger hejdå till fotbollen". När Zlatan tog farväl på San Siros innerplan där kvinnor, män, gamla och unga dröjt sig kvar för att hylla en av de absolut största på San Siros gräsmatta, så var orden simpla. Lejon, Gud, Benjamin Button och alla andra lämnades hemma. Med genuina och simpla ord, ett stort leende och ett par tårar tog Zlatan Ibrahimovic emot hyllningarna från sitt folk. Han sa att han första gången han kom till Milan fick glädje av folket och att han den andra gången fick kärleken. Han skickade en passning till Hellas Veronasupportrarna som buade ut honom, "Det här är ert största moment under säsongen". Zlatan är alltid Zlatan.

Mycket har skrivits och kommer skrivas om Zlatan Ibrahimovics karriär. Något det har skrivits för lite om är Zlatans prestationer sen återkomsten till Milan. Milan var ett lag i spillror, som precis hade förlorat med 5-0 borta mot Atalanta. Laget låg på undre halvan i tabellen, de rödsvarta hade tagit in Stefano Pioli som ersättare för Marco Giampaolo som fick lämna efter någon månad på jobbet. Supportrarna protesterade mot Pioli och ville ha in Luciano Spalletti. Ett ungt lag utan guidning gick bara och väntade på tysken Ralf Rangnick som var på väg in för att bygga ett långsiktigt ungdomsprojekt, Rangnick hade troligtvis motverkat köpet av Zlatan till förmån för yngre spelare. Stefano Pioli sa öppet att med en Ibrahimovic i truppen skulle nivån på träningarna höjas. Resten är egentligen historia, men låt oss sammanfatta det kort.

Resultaten vände för tränare Stefano Pioli med Zlatan i truppen. När Milan tog sig tillbaka till Champions League för första gången på åtta år mötte de Atalanta i en direkt avgörande match. Samma Atalanta som slog Milan med 5-0 vilket gjorde att Zlatan Ibrahimovic värvades in. På spelarbussen sägs Zlatan ha sagt att den som var rädd eller nervös för matchen kunde stanna kvar på bussen. Milan vann komfortabelt. Zlatan satte tonen för hur hårt arbete, uppoffringar och laganda kunde göra att även ett icke favorittippat Milan kunde gå långt. "Om till och med jag, i min ålder kan göra jobbet, har de yngre spelarna ingen ursäkt" säger Zlatan i en intervju.

Ett ungt lag med många ofärdiga spelare visade mästarmentalitet och lyckades mot alla odds ta hem den italienska ligatiteln 2021/2022, en titel som Milan inte vunnit, sen sist Zlatan var där, säsongen 2010/2011. Då som lagets största och mest lysande stjärna. Den gången omgiven av stora vinnare som Gattuso, Seedorf, Nesta, Inzaghi, Thiago Silva och Andrea Pirlo. I fjolårssäsongens Milan var hjältarna till stor del spelare som inte vunnit något förr, med undantag för Olivier Giroud och Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic har stått för många stora prestationer i sin karriär, han har vunnit många titlar, han har upprört, underhållit och provocerat. Många älskar honom, andra hatar honom, de flesta respekterar honom. Han har spelat i världens största klubbar och varit på vinstturné runt om i världen. Han har avgjort många storvmatcher och satt sin prägel på många lag. Men frågan är om inte fjolårets ligatitel med Milan är Zlatans största mästerverk i karriären. Speciellt sett till att svensken kom från en karriärshotande skada i United och ett år i MLS där många trodde han var slut. Det är en sak att gå till ett Juventus, PSG eller Bayern som radar upp titel efter titel. Det är en helt annan att ta sig an ett Milan i spillror och skapa en vinnande kultur hos en sovande jätte.

Det glöms ofta att Ibrahimovic hade miljardbud från Kina som han sa nej till. Han hade kunnat gå till vännen Mihajlovic i Bologna och acceptera en mindre scen. Jag är säker på att det även idag finns många bud på bordet för Zlatan att ta hänsyn till. Där och då valde Zlatan rödsvart. Han valde fotbollens La Scala. Han valde kärleken. Igår tog svensken emot hyllningarna från sitt folk på San Siro. Applåderna och ramsorna ville inte ta slut. Det finns ingen klubb i Zlatans karriär där han är lika villkorslöst älskad som i Milan.

Kärleken från supportrarna har gjort att även jag som hoppades på en fortsättning för Ibrahimovic accepterat att det är över och att det får vara så. Det avslutades i Milano där Zlatan skrivit fotbollshistoria och aldrig kommer glömmas borta. Det avslutades på San Siro, anfallarens drömarena som han i unga år besökte och självsäkert sa "Här kommer jag spela i framtiden". Det avslutas i Italien där Zlatan varit längst tid i karriären. Det avslutas med kärlek, tårar och hyllningar från de rödsvarta supportrarna. "Jag kommer vara Milanista hela livet" säger Zlatan och trots att laglojalitet inte varit Zlatans signum under karriären så finns det ingen anledning att tvivla på hans ord.

Där Zlatan Ibrahimovic la undan klyschorna när han tackade sitt folk och blev tackad på San Siro, kommer jag plocka fram en klyscha. Sagan om Zlatan är inte slut, det är nu den börjar. Mästerverken från Zlatans karriär är upphängda i fotbollens finaste museum. I 25 år har vi fått njuta av artisten, personen och stjärnan Zlatan Ibrahimovic. Killen från Rosengård är en del av evigheten, njut nu Zlatan, du har förtjänat det. Jag har accepterat att det är över, men jäklar vad jag kommer sakna dig.