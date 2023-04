Siavoush Fallahi: "Guardiola har hittat den perfekta balansen"

Press på Tuchel direkt: Bayern sparkar Nagelsmann, in kommer Tuchel. Några veckor senare har Bayern åkt ur cupen mot Freiburg och förlorat stort i Champions League. Cupförlusten var snöplig. Musiala drar på sig en oturlig straff i slutet av matchen när det knappt fanns någon tid kvar för Bayern att reagera på. Det är oavsett omständigheterna, en förlust mot ett motstånd som Nagelsmanns Bayern slog med 5-0 tidigare under säsongen. Efter gårdagens förlust mot City så är pressen på Bayerns nya tränare redan skyhög och fingrarna kommer pekas på sportchef Hasan Salihamidžić samt VD Oliver Kahn. Var det värt att sparka Nagelsmann? Nu leder förvisso Bayern ligan igen men utöver det har resultaten uteblivit. Även om det är svårt att peka fingrar på Tuchel och resultaten lika väl hade kunnat se likadana ut med Nagelsmann vid rodret så kommer det finnas stark kritik mot den tyska mästarklubbens ledning. Jag håller med Tuchel om att Bayern gör 70 bra minuter. Ruben Dias blockering på Musialas avslut och Rodris mål en minut senare tyder på små marginaler. Efter de 70 minuterna kan Bayern släppa in ännu fler mål än de tre som Sommer fick plocka ur målburen. Det hade jag varit orolig för om jag var Tuchel. Jag vill gärna se vart Bayern står i april 2024, det är då vi först kommer kunna döma Tuchels arbete på riktigt.

Peps jakt på Champions League: Den spanska demontränarens jakt på Champions League-titeln fortsätter. Spanjoren är nästan alltid där och gör upp om titeln i slutspelet. Nu känns det som att han är nära att hitta balansen som krävs för att Manchester City ska vara mindre bräckliga på den största scenen. City har länge varit europas mest välspelande lag. Den offensiva produktionen har alltid levererat. I försvarsspelet har de kunnat vara effektiva genom att dominera bollinnehavet. I Champions League har dock de bästa klubbarna lyckats hitta vägar att manövrera ut Guardiolas lagbygge. Förra året mot Real Madrid så finns det ingen vettig förklaring till hur Real Madrid lyckades vända matchen mot City. Med fyra mittbackar på banan och en John Stones som agerar defensiv mittfältare bredvid Rodri så verkar Pep ha hittat den rätta balansen. City har nio raka vinster, 34 gjorda mål och bara tre insläppta på de matcherna. Premier League-mästarna har accepterat att det inte bara är full fart framåt med stora risker som gäller. Efter 1-1 borta mot Leipzig fick Guardiola mer eller mindre trösta sina spelare och berätta att det var exakt den här matchen de skulle göra. Nu verkar spelarna ha accepterat att det är okej att ibland ligga längre ned i banan och man ser även City slå ett par långbollar per match. Det tyder på en mognad i jakten på CL-trofén. Bortamatchen på Bayern blir elddopet för det mer balanserade City. Den nya balansen är ingen garanti för en europeisk titel, men City känns mindre sårbara än någonsin just nu.

Haalands galna målform: Erling Haaland hade inför matchen mot Bayern gjort 10 mål på sina 195 senaste minuter på fotbollsplanen. Tio mål. 195 minuter. Tänk på det ett tag. Med gårdagens mål så är vi uppe i 11 mål på de 285 senaste minuterna på planen. Norrmannen har gjort totalt 45 mål den här säsongen. I Premier League har han satt 30 mål på 27 matcher. City har elva matcher kvar att spela. Går de till semi i Champions League är det tretton matcher kvar att spela. Det är inte otänkbart att norrmannen avslutar säsongen med 60 mål i alla tävlingar. En makalös debutsäsong för den norska målmaskinen i Manchester City.

Inters hedersinsats i Lissabon:

Inför gårdagens match hade Benfica spelat 46 matcher den här säsongen. Laget hade gjort 114 mål, släppt in 31 och förlorat två matcher. Med ett plus i målskillnaden på 83 mål, en stark förstaplats i portugisiska ligan och ett obesegrat facit i Champions League efter fina insatser mot både Juventus och PSG tog portugiserna emot Inter. Inter har inte varit i sämre form sen 2018, de blåsvarta kommer från sex raka matcher utan vinst och ligger utanför Champions Leagueplatserna i ligan. Sen kommer matchen mot Benfica där Inter mer eller mindre gör en perfekt match, skapar chanser, står upp i bollinnehavet, knappt släpper in Benfica i eget straffområde och dessutom gör Inzaghis mannar två mål i matchen. En imponerande insats av Inter som verkligen tände till när det var som viktigast. Det är långa 90 minuter kvar på San Siro nästa vecka, men en hel fotbollsvärld hade räknat ut Inter och det är kanske då milanolaget är som bäst.