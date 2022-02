LISTA: City har lagt mest pengar på nyförvärv - United största förloraren

Data- och analysföretaget CIES Football Observatory släppte under måndagen en ny lista över vilka klubbar i de fem största ligorna (England, Spanien, Italien, Tyskland och Frankrike) som lagt mest pengar på nyförvärv och fått in mest pengar på spelarförsäljningar under de senaste tio säsongerna, det vill säga sedan sommaren 2012.

Då sticker Manchester United ut gällande balans mellan utgifter på spelarförvärv och inkomster på spelarförsäljningar. United har 1545 miljoner euro i nettoutgifter på spelarförvärv, samt 470 miljoner euro i nettoinkomster på spelarförsäljningar, vilket innebär över en miljard euro minus på spelaraffärer sedan 2012.

Manchester City, Barcelona och Chelsea har i sin tur lagt mer pengar på nyförvärv, men de har också sålt spelare för mer pengar och har därmed en bättre balans. Manchester City har köpt för 1699 miljoner euro, samt sålt för 715 miljoner euro. Barcelona har köpt för 1630 miljoner euro och sålt för 980 miljoner euro. Chelsea har köpt för 1614 miljoner euro och sålt för 1201 miljoner euro.

Några klubbar som sålt för mer än de köpt är Monaco, Borussia Dortmund, Sevilla, Valencia, Fiorentina, Lyon, Atalanta och Lille.