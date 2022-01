LISTA: Här är stora övergångarna som kan bli av innan deadline

Donny van de Beek, 24, mittfältare - Manchester United

Kommentar: Tiden i England har hittills inte blivit vad nederländaren hoppats på och nu sägs han vara aktuell för en utlåning fram till sommaren. Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano pågår förhandlingar med Crystal Palace om ett rakt lån, utan köpoption. Även Valencia ryktas vara intresserat av van de Beek.

Dusan Vlahovic, 21, forward - Fiorentina

Kommentar: Det här ser ut att bli vinterns stora övergång. Enligt Sky Sport Italia är Juventus överens med Fiorentina om en övergångssumma på runt 790 miljoner kronor. Det ska alltså vara tal om detaljer som återstår innan serben byter klubb inom Serie A.

ANNONS

Malick Thiaw, 20, back - Schalke 04

Kommentar: Milan fortsätter att kopplas ihop med olika mittbackar. Den senaste som nämnts? Det är Thiaw, som Serie A-klubben överväger att försöka värva, enligt Sky Sport Italia.

Tanguy Ndombele, 25, mittfältare - Tottenham

Kommentar: Här snackas det om en flytt till Frankrike. Paris Saint-Germain jobbar nämligen på att låna in Ndombele, enligt bland annat the Guardian. Som ersättare sägs klubben kunna ta in Sofyan Amrabat från Fiorentina.

Armando Broja, 20, forward - Chelsea

Kommentar: Albanen är just nu på lån hos Southampton, som enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är på väg att lägga ett bud på drygt 300 miljoner kronor. Släpper Tuchel honom?

Arthur Cabral, 23, forward - Basel

Kommentar: Öser in mål i den schweiziska storklubben och sägs nu vara Fiorentinas hetaste kandidat som ersättare till Vlahovic. Mycket talar för att affären blir av så länge klubbens deal med Juventus inte brakar samman.

ANNONS

Nicolas Tagliafico, 29, back - Ajax

Kommentar: Enligt ESPN har vänsterbacken förklarat för Ajax att han vill lämna för Barcelona, som vill låna in argentinaren. Även Napoli sägs visa intresse för Eredivisie-stjärnan.

Bruno Guimaraes, 24, mittfältare - Lyon

Kommentar: En av många spelare som Newcastle försökt sig på att värva i januari. Efter att ha lagt in bud på spelare som Diego Carlos och Jesse Lingard har Premier League-klubben erbjudit Lyon runt 420 miljoner kronor för Bruno Guimaraes, enligt L'Equipe. Men det finns konkurrens. Arsenal och Juventus ryktas vara intresserat av att värva brassen i sommar.

Diego Costa, 33, forward - klubblös

Kommentar: Forwarden bröt sitt kontrakt med Atletico Mineiro nyligen och nu ryktas han till ett antal olika klubbar. Främst talas det om intresse från brasilianska Corinthians och italienska Serie A-jumbon Salernitana. Återvänder han till Europa?

ANNONS

Dele Alli, 25, mittfältare - Tottenham

Kommentar: Under senaste åren har den tidigare engelske landslagsmittfältaren fått knapp speltid i Tottenham. Alli har gått från att vara en tongivande stjärna till en rotationsspelare i London-klubben. 25-åringen har avtal till sommaren 2024, men det har sipprat ut uppgifter om att Tottenham är redo att göra sig av med spelaren i januari. Enligt brittisk media visar flera Premier League-klubbar, däribland Everton och Newcastle, intresse för att låna Alli.

Aaron Ramsey, 31, mittfältare - Juventus

Kommentar: Juventus-tränaren Massimiliano Allegri bekräftade nyligen att Ramsey kommer lämna klubben i januari. Walesaren, som kom till Juventus från Arsenal under 2019, har främst kopplats ihop med engelska klubbar, och enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano ser det ut att bli en återkomst till Premier League.

ANNONS

Ousmane Dembélé, 24, forward - Barcelona

Kommentar: Ytterns situation i Barcelona fortsätter att vara strulig och någon förlängning av det avtal som löper ut i sommar ska inte vara aktuellt. Därför är en övergång på tapeten redan nu och Dembélé placeras främst i Premier League, bland annat i Chelsea.

Erling Braut Haaland, 21, forward - Borussia Dortmund

Kommentar: Vi plussar väl på ytterligare en spelare, och en riktig bubblare, till listan? Ja, så klart. Tiden talar självfallet emot att någon klubb skulle kunna lösa en affär redan i januari men stjärnan själv har varit öppen med att han känner press från Dortmund kring att fatta ett beslut om framtiden. En flytt i sommar känns mycket mer realistisk dock, också med tanke på att agenten Mino Raiola varit inlagd på sjukhus under januari.