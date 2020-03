Hallberg slog till - fick fira första ligamålet i Skottland

Tidigare Hammarby- och Kalmar FF-mittfältaren Melker Hallberg, som även har en bakgrund i bland annat Udinese, lämnade i somras danska laget Vejle för spel i skotska laget Hibernian och fick under inledningen av säsongen gott om speltid. Men på senare tid har det dock blivit relativit mycket tid på bänken och efter sex raka ligamatcher utan speltid fick svensken under tisdagskvällen äntligen ett par minuter på planen igen mot Hearts.

Hallberg hoppade in i slutminuterna av ligamötet och slog därefter till på sin första touch i matchen med sitt första ligamål Skottland. Trots det blev det dock till slut 3-1-förlust.

24-åringen är numera noterad för två mål på 24 matcher i Skottland, då han även i början av november i fjol blev målskytt mot Celtic i den skotska ligacupen. Hibernian är placerat på sjätteplats i ligaspelet.

88‘| #HIBS 1-3 HEA



