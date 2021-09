Helander: "Då har man kanske inte varit helt nykter"

Filip Helander har blivit uppskattad av Rangers fans. I lagets förra ligamatch avgjorde han Old Firm mot rivalen Celtic. Den svenske mittbacken nådde högst i en nickduell mot landsmannen Carl Starfelt och nickade in 1–0 inför 50 000 lyriska supportrar på hemmaarenan Ibrox.



- Det var väldigt kul och häftigt att göra mål i en så stor match. Jag rankar det väldigt högt, det var kanske mitt viktigaste mål i karriären. Så väldigt kul. Och jag har aldrig varit med om en sån stämning runt en arena som just då. Jag kunde inte höra just då, säger han.



Helander har också fått en egen sång av Rangers fans och den är inspirerad av ABBA och går: ”Gimme, Gimme, Gimme Helander at midnight”.



ANNONS

Om Helander själv brukar nynna på ABBA?- Haha, det har väl varit någon gång, men då har man kanske inte varit helt nykter, så det var ett tag sedan, säger han.