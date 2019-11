Helander sköt Rangers till cupfinal: "Det ger alltid en extra boost"

Filip Helander har gjort mål i Rangers. Igen. Under söndagen gjorde mittbacken det första målet i 3-0-segern mot Hearts – och nu väntar Celtic i finalen. - Kul att få göra mål igen, säger han till Fotbollskanalen.

Under söndagen gjorde Rangers och Hearts upp om vilka som skulle få möta Celtic i ligacupfinalen. Semifinalen var länge mållös innan Filip Helander spräckte nollan på tilläggstid i den första halvleken.

- Det kändes bra, kul att få göra mål igen, det är alltid speciellt såklart. Det kom till efter en hörna och sen kom det ut till ett nytt inlägg, det var ett lågt inspel där jag rusar in och stöter in den. Det var en skön känsla att se den gå in, det ger alltid en extra boost, säger Helander.

I den andra halvleken punkterade Rangers sedan matchen med två mål inom loppet av 20 minuter, där båda målen gjordes av Alfredo Morelos.

Nu väntar cupfinal för Rangers och Helander på Hampden den 8 december. Mot värsta rivalen Celtic.

- Det var bra inramning här på Hampden i dag, fullsatt, så det var kul. Det kommer bli en stor, jämn match mot Celtic, det ser jag fram emot. Det blir oftast det laget som har en bra dag som vinner. Det kommer bli en rolig match.