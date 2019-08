Helanders drömdebut - målskytt när Rangers vann

Tidigare i sommar bytte Filip Helander Bologna mot Skotska Rangers. I dag gjorde den svenske mittbacken debut för sitt nya lag - och blev målskytt direkt.

Helander gjorde 2-0-målet när Rangers vann med 3-0 mot East Five i den andra omgången av den skotska ligacupen. Helander lovordas också av BBC efter matchen.

"Han passade in sömlöst med en lovande insats i båda ändarna av planen", skriver BBC.

Nästa match för Rangers spelas mot Legia Warszawa på torsdag i Europa League-kvalet.

56' GOAL! Filip Helander with his first goal for #RangersFC. pic.twitter.com/zWnvMQmb3z