Helanders Rangers mästare efter tio år - bröt Celtics svit

Det var alltså säsongen 2010/2011 som Rangers sist vann den skotska. Då slutade de en poäng före Celtic, men sedan dess har Celtic vunnit nio raka ligatitlar. Men den här säsongen har det sett helt annorlunda ut.

Rangers är obesegrade i ligan, och ligger just nu 20 poäng före Celtic. Steven Gerrards lag, med svenske Filip Helander i backlinjen, har gått som tåget och blev under söndagen mästare. Rangers vann sin match mot St Mitten med 3-0 under lördagen, och när Celtic spelade 0-0 mot Dundee United stod det klart.

Rangers är mästare, med sex matcher kvar att spela. Ligatiteln är deras 55:e, vilket är mer än något annat lag i hela fotbollsvärlden. Nytt världsrekord.