Klart: Van Bronckhorst efterträder Gerrard i Rangers

Liverpool-ikonen Steven Gerrard lämnade nyligen Rangers för att ta över Premier League-klubben Aston Villa. Det hela uppges ha hänt med kort varsel och Rangers hamnade därmed i en oväntad tränarjakt.

Nu har de hittat ersättaren. Giovanni van Bronckhorst tar över som huvudtränare i klubben, där den svenske landslagsmannen Filip Helander spelar. Det bekräftar Rangers på sin hemsida under torsdagskvällen. Det enda som saknas är att van Bronckhorst ska få sitt arbetstillstånd.

- Jag är överlycklig att återvända till Rangers som ny manager. Jag har sådan tur att få jobba med en trupp som är i en bra position på alla fronter och i stora delar har erfarenheten av att vara vinnare, säger van Bronckhorst på Rangers hemsida.

Nederländaren spelade i Rangers mellan 1998 och 2001 och vann under den tiden fem titlar.

Van Bronckhorst avslutade spelarkarriären i Feyenoord 2010 och tillbringade sedan åtta år med olika tränarroller i klubben. Han började som assisterande tränare och tränade sedan U21-laget för att de sista fyra åren vara tränare i A-laget. Under 2020 var han tränare för kinesiska Guangzhou City, men har under kalenderåret 2021 stått utan uppdrag.

Tidigare i karriären spelade ytterbacken för Arsenal (2001-2003) och Barcelona (2003-2007). Då vann han bland annat Premier League, FA-cupen och ligacupen med Arsenal, samt Champions League och dubbla La Liga med Barcelona.

Van Bronckhorsts sista matcher som spelare kom i VM 2010 när han tog Nederländerna till final med sitt mål mot Uruguay i semifinalen. Väl där blev Spanien för tufft.

