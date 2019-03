Lustig spelade 90 minuter – som mittback

Mikael Lustig har under den senaste tiden fått mindre speltid än tidigare i Celtic, detta efter att klubben lånat in Jeremy Toljan från Dortmund under den avslutande delen av säsongen.

Under söndagen fick dock Lustig spela 90 minuter mot Hibernian, men det var på en position som han vanligtvis inte brukar spela på. Lustig var nämligen uppsatt som mittback. Det verkar inte ha varit ett alltför stort bekymmer för honom. Celtic höll nollan och vann matchen med 1-0 efter att Odsonne Edouard gjort matchens enda mål i den 96:e minuten.

Lustig har stundtals använts som mittback under sin karriär. 32-åringen är dessutom uttagen i EM-kvaltruppen, som samlas i morgon. Sverige har fått ett stort avbräck på mittbackspositionen inför samlingen då Victor Nilsson Lindelöf tackat nej till mötena med Norge och Rumänien senare i mars. Dessutom finns det ett frågetecken kring Pontus Janssons vara eller icke vare då han skadade sig i Leeds mötet med Sheffield Wednesday i lördags.