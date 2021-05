Lustigs komiska hyllning - till Celtic-ikonen: "Bästa jag spelat med"

Under flera år spelade Mikael Lustig och Scott Brown tillsammans i Celtic innan svensken lämnade för Genk sommaren 2019. På onsdagskvällen gör även Brown sin sista match på klubbens hemmaplan. Till nästa år blir han spelande tränare i Aberdeen. Inför avslutningen hyllas han av Lustig - på ett något speciellt sätt.

I ett klipp på Celtics Twitter går det att se Lustig, utklädd till Brown, där han säger:

- Det är Scott Brown här. Idag spelar jag min sista match på "Paradise" (Celtic Park). Tyvärr kan inte min bästa vän, och den bästa spelaren jag någonsin spelat med, Mikael Lustig vara här. Men... Nej, jag skojar bara.

Han tar av sig flintperuken och glasögonen och fortsätter:

- Hej Broony, Mikael Lustig här. Först av allt vill jag tacka för allt du gjort för mig under mina år i klubben. Du har varit en förebild från dag ett. Du satte alltid nivån och gav hundra procent i alla träningar och matcher. Det har varit ett nöje att dela omklädningsrum med dig. Du är absolut den spelare som påverkat min karriäår mest, och jag önskar dig allt det bästa. Jag hoppas se dig snart i Glasgow/Edinburgh, för det finns inte en chans att jag åker till Aberdeen för att se dig där.

Se klippet här nedan:

\o/🕶️ Mikael Lustig pays tribute to @ScottBrown8 in typical Mika fashion 🤣



Join the Super Swede and a host of other #CelticFC favourites from 5:15pm on @CelticFCPass tomorrow for a special pre-match show, dedicated to our Captain, Leader, Legend. #ThankYouBroony 🍀💚 pic.twitter.com/WaCCboBmrl