Officiellt: Celtic lånar från PSG

Den amerikanske landslagsmannen Timothy Weah fick inte Thomas Tuchels fulla förtroende under hösten och det blev blott två framträdanden för talangen i Ligue 1.

Nu får han dock möjlighet att visa vad han går för - fast i en annan liga. Celtic, där svenske Mikael Lustig spelar, meddelar på sin hemsida att 18-åringen lånas in från PSG resten av säsongen.

- Han har bra tekniska egenskaper och taktiskt förbättrar han sig hela tiden. Fysiskt är han väldigt bra, han väldigt stark och snabb. Han kommer att tillföra konkurrens i vårt lag, säger Celtictränaren Brendan Rogers i en kommentar på klubbens hemsida.

Timothy är osn till den tidigare Ballon d'Or-vinnaren Geroge Weah, som numera är president i Liberia.

✍🇺🇸 #WelcomeWeah#CelticFC are delighted to announce that @ussoccer_mnt forward, Timothy Weah has joined the club on loan from Paris Saint-Germain until the end of this season. 🍀



