Officiellt: Gerrards första huvudtränaruppdrag - tar över Rangers

Under den senaste tiden har ryktena blivit starkare och starkare, och under fredagen bekräftade Rangers att Steven Gerrard tar över som ny huvudtränare efter att Graeme Murty lämnat klubben.

Liverpool-legendaren har skrivit på ett fyraårskontrakt och inleder officiellt sitt uppdrag i sommar.

- Jag har enorm respekt för den här fotbollsklubben och dess historia och tradition, säger Gerrard till klubbens hemsida.

- Jag kan inte vänta på att starta den här resan med Rangers då vi siktar på att bygga på de många framgångar den här klubben har uppnått.

Rangers blir Steven Gerrards första uppdrag som huvudtränare, då han tidigare arbetat som tränare i Liverpools U18-lag efter att ha avslutat spelarkarriären i Los Angeles Galaxy 2016.

Rangers har vunnit den skotska ligan 54 gånger. Storklubben gick dock i konkurs efter säsongen 2011/2012 och fick börja om i fjärdedivisionen. Efter tre uppflyttningar på fyra år återvände man till högstaligan till säsongen 2016/2017.

Med tre matcher kvar av den här säsongen är laget trea i ligan.

#RangersFC are delighted to confirm that Steven Gerrard has agreed to become the new manager of the Club. pic.twitter.com/uUOVnJWI7I