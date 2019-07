Officiellt: Helander lämnar Bologna - flyttar till Skottland

Landslagsbacken Filip Helander, 26, lämnade sommaren 2015 Malmö FF för spel i italienska klubben Hellas Verona och ett år senare flytt vidare till Bologna. Men efter totalt fyra år i Italien, så står det nu klart att Helander flyttar till Skottland.

Den skotska storklubben Rangers presenterade under lördagseftermiddagen mittbacken och meddelade att han är klar för ett kontrakt över fyra år. Helander poserade dessutom på bild med sin nye tränare - Liverpool-ikonen Steven Gerrard.

- Jag är glad över att ansluta till Rangers. Det är en speciell klubb med fantastiska supportrar och en unik historia, säger Helander i en kommentar på klubbens hemsida.

- Möjligheten att få arbeta med en tränare som Steven Gerrard gjorde det till ett enkelt beslut att ta, fortsätter han.

Enligt skotska tidningen Daily Record landade övergångssumman på 3,5 miljoner pund, drygt 41 miljoner kronor.

Helander gjorde totalt tre mål på 84 matcher i Serie A.

Rangers slutade i fjol på andraplats i den skotska högstaligan.

📝 #RangersFC are today delighted to confirm the signing Filip Helander from @BfcOfficialPage https://t.co/B9taCDKuc3 #WelcomeHelander pic.twitter.com/4Hjzmcqycl