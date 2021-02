Officiellt: Mitt i fiaskosäsongen - Celtics tränare avgår

Celtic har bärgat nio raka ligatitlar i Skottland, men har inte levt upp till de högt ställda förväntningarna den här säsongen. Celtic är i dagsläget tvåa i ligan med 18 poäng upp till Steven Gerrards och Filip Helanders Rangers i serieledning. Huvudtränaren Neil Lennon har därmed fått bära hundhuvudet för det.

Nu meddelar Celtic att Lennon har bestämt sig för att avgå från sitt uppdrag med omedelbar verkan. Assisterande tränaren John Kennedy tar nu över laget på tillfällig basis.

- Jag har jobbat hårdare än någonsin för att vända på det här och det är naturligtvis väldigt frustrerande och nedslående att vi inte har kunnat nå samma höjder som tidigare, säger Lennon i en kommentar på klubbens hemsida.

Celtics vd Peter Lawwell:

- Det är en sorglig dag för mig att se Neil lämna klubben. Neil är en man som ger kvalitet och anständighet. Han kommer alltid att vara en del av Celtic och han kommer alltid att vara välkommen på Celtic Park.

Lennon tog under 2019 över som chefstränare i Celtic igen. Han basade även över laget mellan 2010 och 2014, samtidigt som han har en bakgrund som spelare i klubben mellan 2000 och 2007.

