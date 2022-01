Officiellt: Ramsey klar för Rangers

Walesaren Aaron Ramsey har under den här säsongen fått knapp speltid i Juventus och lämnar därmed nu klubben för spel med Rangers i Skottland. Klubbarna har kommit överens om ett lån som sträcker sig över den resterande delen av den här säsongen.

- Jag är verkligen glad över att komma till en klubb som Rangers, där det finns mycket att se fram emot mellan i dag och i maj. Jag hade ett antal erbjudanden på bordet, men inget matchade storleken på den här klubben med europeisk fotboll och att få chansen att spela inför 50 000 supportrar varannan vecka, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

31-åringen har tillhört Juventus sedan 2019 och har varit med och vunnit en Serie A-titel. Tidigare har han även en bakgrund med spel i Arsenal och i Cardiff.

Rangers toppar i dagsläget den skotska högstaligan.

