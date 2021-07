Starfelt efter Celtic-flytten: "När Celtic ringer - då svarar man"

I förra veckan stod det klart att Carl Starfelt skulle lämna ryska Rubin Kazan för att gå till skotska Celtic.

Nu har mittbacken väntat ut karantändagarna i Glasgow, och ska börja träna med laget under morgondagen. För Celtic TV berättar den tidigare BP- och Blåvitt-mittbacken om sin syn på klubben - som svenskar som Henrik Larsson, Johan Mjällby och Mikael Lustig alla har spelat för tidigare.

- Celtic har ett fantastiskt rykte i Sverige. De flesta svenskar känner till klubbens historia, och när man tänker på skotsk fotboll så tänker man på Celtic. Vi har haft många svenska spelare som har gjort det väldigt bra här och som samtidigt har spelat mycket i landslaget, så Celtic har ett väldigt starkt rykte, säger Starfelt.

Starfelt berättar om sin reaktion när han fick höra om Celtics intresse.

- Jag blev väldigt glad. När Celtic ringer, då svarar man. Jag visste direkt vad jag ville. Jag är väldigt glad över att det gick igenom, säger han.

Nästa match för Celtic spelas i helgen, då ligaspelet inleds borta mot Hearts. Startfelt är redo att gå direkt in i laget.

- Om tränaren vill spela med mig så spelar jag så klart, och ger 100 procent. Det är upp till tränaren om jag ska spela eller inte. Men jag har tränat de senaste dagarna, och jag känner mig redo, säger han.

