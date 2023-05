Starfelt målskytt för Celtic - firade titeln hemma på Celtic Park

Celtics möte med Aberdeen hemma på Celtic Park blev ett enda långt titelfirande.

Celtic hade sedan tidigare avgjort ligan och under lördagen spelades den sista omgången i mästerskapsserien. Kyogo Furuhashi slog till med två mål under den första halvleken innan Carl Starfelt nickade in matchens sista mål.

Celtic avslutar säsongen med 99 inspelade poäng, sju poäng ner till ärkerivalen Rangers.

Carl Starfelt noterades under säsongen för tre mål på 28 ligaframträdanden. Svenskens avtal med den skotska storklubben går ut sommaren 2025.

Mittbacken har nu vunnit fyra titlar under sin tid i Skottland, årets ligatitel var hans andra ligatitel, han har också två cuptitlar.

Matchen slutade 5-0.