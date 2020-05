Udda draget - omröstning på Twitter om förlängning

Skotska laget Livingston FC:s målvaktsveteran Gary Maley, 37, har ett ugående avtal som sträcker sig till den 31 maj i år. Målvakten, som kom till Livingston sommaren 2016, gjorde endast en match under förra säsongen, då den säsongen nu är avslutad i förtid till följd av coronavirusets utbrott, och kan därmed lämna klubben i sommar.

Men just nu verkar det luta åt en kontraktsförlängning.

Livingston har nämligen tagit till ett udda drag genom att låta klubbens supportrar bestämma om Maley ska få ett nytt kontrakt. Livingston har lagt ut en omrösning på Twitter, där det går att klicka i om man vill att målvakten ska få ett nytt kontrakt eller tvingas bort från klubben.

"Troligen först ut i fotbollen, men vi ger nu er chans att ta beslut om Gary Maleys framtid. Hans kontrakt går ut nästa månad och vi låter supportrarna ta beslut om vi erbjuder "Strech" (Maleys smeknamn) ett nytt kontrakt eller ej", skriver klubben på Twitter.

Livingston, som publicerade omröstningen i måndags, skickade i tisdags kväll ut en ny tweet om att det ser bra ut för Maley gällande en förlängning. I skrivande stund har över 184 000 personer deltagit i omröstningen och nära 70 procent vill att målvakten ska bli erbjuden ett nytt kontrakt av klubben. Omröstningen är över onsdagen.

Livingston slutade i år på femteplats i den skotska högstaligan.

📋| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide!