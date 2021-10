Walter Smith död - blev 73 år gammal

Under tisdagen kom besked om att den tidigare skotske spelaren och tränaren Walter Smith har dött. Smith blev 73 år gammal.

Smith hade en framgångsrik karriär som tränare i bland annat Rangers, då han ledde klubben till sju ligatitlar mellan 1991 och 1998. Han basade även över klubben mellan 2007 och 2011 och tog klubben till sju inhemska cuptitlar som tränare.

Smith basade även över Skottlands A-landslag mellan 2004 och 2007, samt över Everton mellan 1998 och 2002 i England. Som spelare tillhörde han Dundee United FC och Dumbarton FC i Skottland.

- På uppdrag av Rangers styrelse, personal och spelare framför jag mina djupaste kondoleanser till familjen Smith. Walter lämnar efter sig fru, barn och barnbarn, som alla är i våra tankar och böner i denna svåra tid, säger Rangers ordförande Douglas Park i en kommentar på klubbens hemsida.

Everton sörjer också Smiths död.

"En väldigt ledsam dag för fotbollen. Walter Smith OBE, tidigare Rangers-, Skottland- och Everton-tränare, har dött. En man som var högaktad av alla sina spelare. Våra tankar är med Walters nära och kära i denna tuff tid", skriver klubben på Twitter.

Skottlands fotbollsförbund:

"Vi är djupt ledsna över att höra om Skottlands tidigare förbundskapten och en av de mest framgångsrika tränarna i skotsk fotbollshistoria Walter Smiths död. Allas tankar på det skotska förbundet är med hans vänner och familj i denna tid", skriver förbundet på Twitter.

Our thoughts are with Walter's loved ones at this tough time. 💙

