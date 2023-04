15-åring uttagen i Barcelonas trupp - kan slå rekord

Lamine Yamal har fått träna med Barcelonas A-lag under säsongen. Nu väntar nästa, spännande steg för ynglingen.

Huvudtränaren Xavi har valt att ta ut honom i matchtruppen inför söndagens toppmöte med Atletico Madrid.

– Han är annorlunda. Han har en medfödd talang och har gjort fantastiska träningspass, säger Xavi på en presskonferens.

Yamal fyller 16 år i juli och kan, om han får speltid i tillställningen, skriva historia. Skulle Den offensive mittfältaren, som också kan spela forward, få minuter under bältet under morgondagen blir han nämligen yngst någonsin att framträda i en tävlingsmatch för Barcelona. Under söndagen är han 15 år och 283 dagar gammal.

Det nuvarande - 101 år gamla - rekordet hålls av Armand Martinez Sagi. Han var 15 år, elva månader och fem dagar gammal vid sin debut 1922.

Yngst någonsin i La Ligas historia är Luka Romero. Han var 15 år och 219 dagar gammal vid debuten för Mallorca för tre år sedan.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano för Barcelona samtal med spelarens agent, Jorge Mendes, kring ett proffskontrakt