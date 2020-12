Ajdarevic hyllar Benzema: "Gör en fantastisk match"

Karim Benzema hade en minst sagt lyckad kväll borta mot Eibar. Real Madrid-anfallaren svarade för ett mål och två assist i huvudstadslagets seger.

Efter matchen hyllades den franske spjutspetsen av C Mores expert Astrit Ajdarevic.

- Med all rätt har vi haft fokus på Karim Benzema i den här matchen. Han förtjänar allt beröm han får och gör en fantastisk match. Han gör alla andra spelare bättre och sätter dessutom sig själv i bra lägen, säger Ajdarevic i Fotbollssöndag Europa från C More.

Trots sin poängproduktion framåt hade Benzema bud på mer. Till exempel kunde han ha utökat Reals ledning till 3-0 i första halvlek, men hans nickavslut från nära håll gick utanför.

- Han tänkte hur han skulle fira, om han skulle fira med att peka upp mot gud eller om han skulle pussa sin sko. Annars hade han satt den hur enkelt som helst, säger Ajdarevic.

På de två senaste ligamatcherna har Benzema gjort två mål.