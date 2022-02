Alves lämnas utanför - Barça registrerar stjärntrio

Adama Traoré, Ferran Torres, Dani Alves och Pierre-Emerick Aubameyang. Ja, Barcelona har rustat truppen rejält inför vårsäsongen och avslutningen i La Liga.

Barça slutade på tredje plats bakom Bayern München och Benfica i Champions League-gruppspelet och har därför ett slutspel i Europa League att se fram emot. Den katalanska storklubben får dock bara lägga till tre nya spelare på Uefas lista över uttagningsbara spelare till Europamatcherna.

Alla nyförvärv får därmed inte plats, vilket har tvingat huvudtränare Xavi Hernández till ett tufft beslut. På onsdagen meddelade Barcelona att det blir Dani Alves, 38, som får stå över Europaspelet i vår.

Den rutinerade högerbacken återvände till klubben i november och enligt spanska tidningen Sport har Alves lägst grundlön i Barcelonas spelartrupp. 38-åringen var helt enkelt villig att göra en ekonomisk uppoffring för att återvända till klubben där han har skördat stora framgångar tidigare i karriären.

Barcelona ställs mot Napoli i sextondelsfinal i Europa League. Matcherna spelas den 17 och 24 februari.

📌 The registered 𝙘𝙪𝙡𝙚𝙧𝙨 for the @EuropaLeague 👇