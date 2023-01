Ancelotti ger sin syn på Bellingham: "Mina mittfältare är väldigt bra"

Carlo Ancelotti har tidigare pratat om Real Madrids transferfönster som förväntas bli lugnt.

Nu har italienaren också specifikt uttalat sig kring Enzo Fernandez och Jude Bellingham. Två mittfältare som kopplats ihop med Real Madrid samtidigt som flera av de stora Premier League-klubbarna är intresserade.

Men Ancelotti är nöjd med den mittfältsuppsättning han har till sitt förfogande:

- Det finns många unga spelare, som Enzo [Fernandez] och många mittfältare som håller på att slå igenom, säger han enligt Sky Sports och fortsätter:

- Bellingham är en av dem, men jag kommer att hålla fast vid mina mittfältare, som är väldigt bra, speciellt ungdomarna, som Valverde, Camavinga och Tchouameni. Vi har många unga spelare.

Real Madrid ställs under lördagen mot Villarreal med avspark 16.15. Matchen streamas på C More.