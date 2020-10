Asllani skrev in sig i Real Madrids historieböcker: "Var ödet att jag skulle få göra det första målet"

Real Madrid har för första gången någonsin ett damlag och efter de tre första omgångarna av La Liga har det blivit en seger, en oavgjord och en förlust.

Lagets stjärna Kosovare Asllani är nöjd med starten och ser positivt på framtiden.

- Det känns otroligt bra. Vi fick den tuffaste starten med att möta Barcelona, speciellt när vi inte hade haft några träningsmatcher innan. Ju fler matcher vi får tillsammans desto bättre kommer vi att bli. Också otroligt skönt att ha i ryggen att vi har tagit den fösta trepoängaren och att man har kunnat bidra. På den delen har det känts otroligt bra, säger Asllani.

Det är klubben CD Tacón som har blivit Real Madrids damlag. Klubben grundades 2014 och efter bara fem år tog de sig upp i högstaligan inför den gångna säsongen. Kort därefter meddelade Real Madrid att de tagit över klubben för att göra det till sitt damlag – med förbehållet att namnbytet skulle ske först inför säsongen därpå.

Där är vi nu och Kosovare Asllani tycker att man redan ser en stor skillnad mot förra året.

- Ja, det är definitivt skillnad. Vi har fått in nya spelare som har spelat i ligan under många år. Förra året var nästan alla i laget nya inför ligan eftersom ingen hade spelat på den högsta nivån, så det är klart att det är skillnad i år. Där känner jag att vi har alla möjligheter att sluta i toppen av tabellen i år, säger hon och fortsätter:

- Sedan vill alla lag slå oss nu. Vi har stor respekt i Spanien och alla är taggade på att slå oss. Det är kul att vara det laget som alla vill slå.

Hur mycket skiljer det upp till Barcelonas nivå, och hur lång tid kan det ta att ta igen det?

- Barca har ju haft sitt lag väldigt länge och har spelat ihop och haft sina spelare under en längre tid. Så det påverkar ju. Barcelona har ju spelat Champions League-final.

- Det är klart att det är en bit upp, men jag tycker att även att vi förlorade med 4-0 nu så fanns det ändå tendenser som hade kunnat bli matchavgörande och det hade kunnat vara 1-1 i halvtid. Vi hade chanser att göra mål. Men det är klart att Barca förtjänade att vinna och det är det bästa laget i ligan just nu. Det är en bit upp dit, men jag hoppas att det inte tar för lång tid att störa dem. Jag vill hjälpa med min erfarenhet att ta laget till nästa nivå.

I den andra omgången skrev Asllani in sig i Real Madrids historieböcker när hon gjorde lagets första mål någonsin i 1-1-matchen mot Valencia.

- Vi hade en del chanser innan men det var som att det var ödet att jag skulle få göra det första målet. Det var speciellt. Det är klart att jag tänkte tankar inför det. Vi hade flera situationer innan där jag frispelade våra spelare, men alla missade, det kändes konstigt. Det var speciellt.

Du skulle in i historieböckerna?

- Ja. Det var meant to be.