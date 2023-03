Augustinsson förklarar nya La Liga-flytten - och sätter stopp för fler lån

I somras, efter brist på speltid i Sevilla, lånades Ludwig Augustinsson ut till Aston Villa. Men inte heller tiden i Premier League gav särskilt många chanser på planen och därför avbröts lånet i förtid. Den 30 januari blev vänsterbacken klar för Real Mallorca, elva i La Liga - på lån fram till sommaren.

Hittills har 28-åringen inte slagit sig in i startelvan efter återkomsten till Spanien.

- Jag har varit på Mallorca i fem-sex veckor. Vi har väl spelat sex matcher och jag har startat en samt gjort två inhopp. Det har blivit lite mer nu mot slutet. Det är alltid så att det kanske tar lite tid att komma in i det när man byter klubb. Första matchen när jag kom dit vann vi mot Real Madrid och då förstod jag att man kanske inte skulle byta in mig direkt. Men jag är ändå i bra form och har tränat hårt. Jag tror och hoppas att speltiden blir bättre framöver, säger Augustinsson.

Varför blev det Mallorca?

- Det som hände i Aston Villa var att (Steven) Gerrard fick sparken när jag var skadad. Det kom in en ny tränare och jag gjorde några matcher under honom. Jag har egentligen bara positivt att säga om honom. Men vi hade ett snack i januari där han sa att jag och (Lucas) Digne är väldigt lika som spelare och att han ville ha in en annan typ av profil.

- För mig var det helt okej. Då var det dags att hitta något nytt och jag hade några olika alternativ men Mallorca kändes bra för det är en toppliga och de har gjort en bra säsong.

Att det blivit två lån på rad för Augustinsson säger han följande om:

- Lån är inte optimalt. Nu har det blivit så. Planen var ju att stanna i Aston Villa i ett år och sen hade jag lite otur. Jag blev skadad när jag hade chansen att spela flera matcher på rad. Sen får man inte glömma att det var nästan en månads försäsong när jag kom dit, sen en och en halv månad VM och sen var jag skadad i en månad. Så det var nästan bara två månader effektiv tid.

- Men lån är inte optimalt. På lån kommer jag nog inte gå mer.

Ser du en längre framtid i Mallorca eller vad kommer hända?

- Allt är möjligt. Vi har inte pratat om det än. Allt är möjligt. Jag stänger inga dörrar. Jag trivs bra, det är ett bra lag och en fin klubb. Man vet aldrig vad som händer. Från och med sommaren har jag två år kvar på mitt kontrakt med Sevilla. Vi utgår därifrån.

Men antingen vill du vara i Sevilla eller på ett permanent avtal någon annanstans i sommar?

- Jag kommer inte gå på lån någonstans. Det kan jag nästan utesluta.

Enligt Augustinsson fanns det möjligheter att lämna Sevilla permanent redan i vintras men så blev det alltså inte.

- Det fanns klubbar som ville köpa loss mig. Men det här var det bästa, tyckte jag. Så får vi se vad som händer sen.