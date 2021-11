Avslöjar sista tiden under Koeman: "Laget trodde inte på hans idéer"

Efter dalande resultat i både ligaspelet och Champions League valde Barcelona att sparka huvudtränaren Ronald Koeman i oktober. Några veckor senare ersattes han sedan med klubblegendaren Xavi Hernández.

Under de sista matcherna med Koeman som Barcelona-tränare förlorade laget mot bland annat Benfica, Atletico Madrid, Real Madrid och Rayo Vallecano. Nu förklarar backen Oscar Mingueza varför.

- Laget slutade att tro på hans idéer och alla försökte lösa problemen på egen hand. Vi gjorde det inte bra vare sig individuellt eller kollektivt. När dynamiken inte är bra gör alla vad de kan, men i slutändan trodde vi inte på det, säger han till spanska TV3.

Men Mingueza tror att ersättaren Xavi är en bra anställning av klubben.

- Jag är säker på att det kommer gå bra med Xavi. Idén att plocka in honom är väldigt bra. Han har kommit in bra i omklädningsrummet och folk tror på vad han förespråkar.

Barcelona ligger för närvarande på niondeplats i La Liga med 17 poäng på tolv matcher. På lördag spelar laget sin första match under Xavis ledning - i ett derby mot Espanyol. Den matchen går att se på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se med avspark 21:00.