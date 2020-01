Bale har återhämtat sig från infektion - petas ändå ur Reals matchtrupp

Gareth Bale är utanför Real Madrids matchtrupp i matchen mot Sevilla. Enligt AS har walesaren helt återhämtat sig från den infektion som gjorde att han missade spanska supercupen. Istället handlar det om en petning.

Gareth Bale var med när Real Madrid inledde vårsäsongen med en 3-0-seger mot Getafe, då walesaren spelade hela matchen. Efter det missade han den spanska supercupens semifinal och final på grund av en infektion, men till helgens match mot Sevilla är Bale återhämtat sig helt.

Enligt AS är yttern helt frisk, men tränaren Zinedine Zidane har valt att inte ta ut Bale till matchtruppen till lördagens match mot Sevilla. Även James Rodriguez och Mariano är petade till matchen, medan Sergio Ramos fotskada gör att han inte är spelklar. Däremot är Karim Benzema tillbaka efter att han missade supercupen.

Se hela truppen i tweeten nedan.

Matchen mellan Real Madrid och Sevilla visas på C More Fotboll och cmore.se, med start 15.55 under lördagen.