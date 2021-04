Barça-anfallaren tar hjälp av "Henke": "Fått mig att tänka annorlunda"

Henrik Larsson är numera assisterande tränare till Ronald Koeman i Barcelona. En spelare som njuter av svenskens närvaro är anfallaren Martin Braithwaite. 29-åringen har snappat upp olika tips av "Henke", som även han var i Barcelona som spelare.

- Han varsjälv en bra spelare med en bra karriär, så jag kan ställa frågor till honom och höra vad han tycker. Han har visat mig några små grejeri spelet som har fått mig att tänka lite annorlunda, vilket är vansinnigt intressant, säger Braithwaite till TV2.

Han fortsätter:

- Jag har blivit bättre på de saker jag redan gör bra. Det är inte så att jag har blivit en ny spelare. Jag är samma spelare som jag alltid har varit, men jag har blivit ännu bättre, säger han.

Braithwaite har gjort åtta mål och fyra assist på 48 matcher för Barcelona.

