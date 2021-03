Det var i matchen mot Eibar den 29 december som olyckan var framme. Philippe Coutinho skadade knäet, och har varit borta från fotbollen sedan dess. På måndagskvällen gick klubben ut med information kring situationen.



"Coutinho reser till Brasilien för att behandla sin knäskada", skriver Barça i ett pressmeddelande.

Brassen har gjort 24 mål på 90 matcher för Barcelona sedan han anslöt från Liverpool i januari 2018. Den här säsongen har det endast blivit tre matcher.

❗ INJURY NEWS | @Phil_Coutinho



▶ The player will travel to Brazil for medical treatment on his knee injury



ℹ https://t.co/nWHiYUMydg pic.twitter.com/udZcttrC87