Barça-dansken får stöd av Messi: "Hjälpt mig"

Martin Braitwaite är ny i Barça. Då har Lionel Messi hjälpt honom in i laget. - Han har varit snäll mot mig, säger dansken till TV 2 enligt bold.dk.

Den 20 februari värvade Barcelona dansken Martin Braithwaite från Leagnés och sedan dess har han gjort två framträdanden för klubben.

28-åringen känner att han kommit in i laget och en som varit en högst bidragande orsak till att han gjort det är storstjärnan Lionel Messi.

- Han är en bra kille och försöker hjälpa alla spelare. Han har varit snäll mot mig och hjälpt mig in i laget. På träningsplanen är han fantastiskt och det är ett nöje att se honom, säger Braithwaite till TV 2 enligt bold.dk

Det är dock inte bara Messi som Braithwaite fått stöd av.

- Alla har varit snälla mot mig. Jag känner att jag kan sncaka med alla och att alla tar sig tid att snacka.

