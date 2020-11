Barça förlorar hundratals miljoner från sponsorer - efter ovissheten kring Messis framtid

Barcelonas ekonomi har tagit emot kraftiga smällar efter de intäktsbortfall som covid-19-pandemin har inneburit. Främst genom uteblivna matchintäkter.

Men som om inte det vore nog, framkom nya uppgifter under lördagen att klubben har tappat så mycket som 25 miljoner euro (260 miljoner kronor) under förhandlingar om att förnya det nuvarande sponsoravtalet med huvudsponsorn Rakuten. Anledningen? Att Lionel Messi uttryckt sin vilja att lämna klubben.

Tidigare i veckan rapporterade spanska Mundo Deportivo att den tidigare Barcelona-presidenten, Josep Maria Bartomeu, aktiverade en option i kontraktet med Rakuten om att förlänga det nuvarande avtalet med ett år till 2022. Något Bartomeu gjorde innan han avgick i slutet av oktober.

Men nu bekräftar Cinto Ajram, en marknadsexpert som skött flera sponsorförhandlingar för Barcelona de senaste åren, att det nya avtalet innebär en ny stor smäll för Barcelona. Efter att klubben tidigare tjänat 55 miljoner euro (565 miljoner kronor) plus tillägg per säsong från sponsoravtalet med Rakuten, kommer man efter den senaste förhandlingen ”bara” att tjäna 30 miljoner euro (310 miljoner kronor) plus tillägg.

- Pengar reduceras från alla sponsoravtal (i och med den rådande världssituationen), men den här reduceringen på 25 miljoner euro har mer att göra med Messis ovissa framtid i klubben än Rakutens finansiella situation, säger Ajram till spanska nyhetsbyrån EFE och fortsätter:

- Det första avtalet skrevs när Messi spelade med Luis Suarez och Neymar. Då fanns det otroligt stora kommersiella fördelar. Men nu har två av tre försvunnit, och den sista vill lämna. Folk tänker på Messi när de tänker på Barcelona, och ovissheten kring hans framtid i klubben innebär att inga sponsorer vill skriva långsiktiga avtal med klubben.