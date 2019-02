Barcelona får klara sig utan andremålvakten Jasper Cillessen den närmaste tiden. Klubben meddelar att holländaren fick en sträckning i en vadmuskel under fredagens träning. Cillessen blir nu borta i runt sex veckor.

Målvakten har stått för Barça i Copa del Rey den här säsongen och även gjort en match i Champions League.

Bakom förstemålvakten Marc-André ter Stegen så tar Iñaki Peña nu platsen i Barcelonas trupp till lördagens möte med Valencia.

[INJURY NEWS] In training today the first team player @JasperCillessen tore a muscle in his right calf and he will now be out for around six weeks pic.twitter.com/TXvLXy92i2