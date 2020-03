Barça-presidenten om lönesänkningen: "Från första dagen var det ett 'ja'"

Barcelona-stjärnan Lionel Messi gick tidigare under måndagen ut och bekräftade att den spanska storklubbens spelare valt att sänka sina löner med hela 70 procent under den rådande ekonomiska krisen till följd av coronaviruset. Detta bland annat för att andra anställda i klubben ska ha möjlighet att få ut full lön under krisen.

Nu bekräftar Barcelonas president Josep Maria Bartomeu vilka belopp det handlar om. Bartomeu menar att Barcelona i och med den stora lönesänkningen sparar totalt 14 miljoner euro, drygt 155 miljoner kronor per månad i nettolöner till spelare i A-laget

- Vi hade den 20 mars en videokonferens med Grascar Grau, Messi, Busquets, Piqué och Sergi Roberto. Vi berättade för dem att vi ville sänka de fasta lönerna, men inte de rörliga - och de sa ja från första stund. De tog det bra. Sedan gick det tio dagar till den slutliga överenskommelsen, men från första dagen var det ett "ja", säger presidenten till spanska tidningen Mundo Deportivo.

Barcelona sparar vidare även in två miljoner euro, drygt 22 miljoner kronor per månad i nettolöner till spelare i andra lag, som också gått ner i lön. I överenskommelsen kan dock procentsatsen av minskningen av spelarnas löner förändras beroende av vilken utveckling den ekonomiska krisen tar framöver.