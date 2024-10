Barças brakförlust - gick minus en dryg miljard

FC Barcelona ha publicerat sitt bokslut för säsongen 2023/24. Klubben gör en brakförlust jämfört med vad som var budgeterat. Över 91 miljoner euro, drygt en miljard kronor, i röda siffror.

Enligt hemsidan Sportcal tillskrivs majoriteten av förlusteten att klubben inte lyckades sälja sitt interna mediabolag, Barca Vison Digital vilket var budgeterat. Detta ledde i sin tur till att klubben behövde skriva av 141 miljoner euro, drygt 1,6 miljarder kronor, i intäkter.

En annan faktor som enligt klubben förklarar förra säsongens röda siffror är faktumet att klubben i nuläget spelar sin fotboll på Olympiastadion i Barcelona inför lägre publiksiffror än normalt. Lagets hemmaplan Camp Nou genomgår just nu renoveringar för en kostnad som uppgår i 1,45 miljarder euro, cirka 16 miljarder kronor.

Olympiastadion tar in 60 000 åskådare medan den nybyggda Camp Nou väntas ta in 105 000, en ökning med ett antal tusen sedan innan renoveringen.

Barcelona har dock stabila intäktskällor via klubbens sponsorer. Nya avtal med tröjsponsorerna Spotify och TP Vision, plus tröjavtalet med den amerikanska tröjtillverkaren Nike gör att Barça får in stora sponsorintäkter.

I klubbens nya budget för 2024-25 räknar klubben med att sponsorintäkterna ska överstiga 250 miljoner euro, drygt 2,8 miljarder kronor vilket skulle innebära ett nytt klubbrekord.

En annan god nyhet för klubben är att damlaget gick med en vinst på 600 000 euro, närmare sju miljoner kronor. Detta förklaras delvis av goda sportsliga resultat då laget vann både den inhemska ligan och Champions League.

Den nya budgeten för nästa säsong som godkändes av Barcelonas styrelse under söndagen budgeterar att klubben ska göra ett bättre räkenskapsår kommande säsong och gå med rörelsevinst på fem miljoner euro, drygt 56 miljoner kronor.

Barcelona har behövt dra ett antal ekonomiska hävstänger de senaste två åren. Detta har inkluderat att sälja av rätten till framtida inkomstkällor för att få in kortsiktiga inkomster.

Detta har klubben gjort för att kunna möta de konstadskrav som La Ligas regelverk statuerar. Hävstängerna stabiliserar klubbens ekonomi på kort sikt men kommer innebära förluster i intäkter en lång tid framöver.