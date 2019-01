Barcelonas brasse Malcom har varit borta i drygt en månad på grund av en stukad fot. Även Sergio Roberto har varit frånvarande och han lidit av en skada i baksida lår.

Men nu kan de båda sätta punkt för skadefrånvaron. Barcelona skriver på sin hemsida att duon har fått grönt ljus för att vara med i truppen till mötet med Getafe, som man ställs emot på söndag.

Barcelona leder den spanska ligan efter 17 omgångar. Laget har spelat ihop 37 poäng och har 3 poäng ned till Atlético Madrid på andraplats.

❗ @SergiRoberto10 & Malcom medically cleared for trip to Getafe

