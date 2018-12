Barças glädjebesked inför derbyt – Suarez ger "grönt ljus"

Luis Suarez är en av Barcelonas viktigaste pusselbitar offensivt. Men i slutet av november meddelade klubben att anfallaren var skadad och kunde bli borta i upp till en månad.

På lördagen ställs Barça borta mot Espanyol i säsongens första Barcelonaderby och då är Suarez tillbaka.

På sin hemsida skriver Barcelona att anfallaren har gett ”grönt ljus” och att han finns med i truppen till morgondagens match.

