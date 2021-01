Barças presidentkandidat: "Jag vet att Messi vill stanna"

Lionel Messi, 33, begärde att få lämna Barcelona i somras, men blev kvar efter många om och men. Stjärnans kontrakt med FC Barcelona löper ut i sommar.

Nu har en av presidentkandidaten, Joan Laporta, som också är en av favoriterna att ta hem valet, uttalat sig om stjärnans framtid. Han är säker på sin sak.

- Jag ser honom bli mer och mer lycklig för varje match som går. Jag vet att Messi vill stanna och jag vet att han kommer att göra allt i sin kraft för att stanna om klubben kan erbjuda honom något som passar honom, säger Laporta till spanska Sport.

Om det blir Laporta, Víctor Font och Toni Freixa som blir president ska avgörs senare under 2021. Den ursprungliga tanken var att presidentvalet skulle avgöras 24 januari, men under fredagen rapporterade bland annat AS om att valet ser ut att skjutas upp.

På söndag möter Barcelona Athletic Bilbao i den spanska supercupfinalen, avspark 21.00.